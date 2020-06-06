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محافظات

تحصين 23 ألف طائر وتسليم 4816 فيزا لمستحقى تكافل وكرامة بـ كفر الشيخ

السبت 06/يونيو/2020 - 09:39 م
محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
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محمود زيدان
أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بجهود المديريات بمراكز ومدن المحافظة خلال شهر مايو2020م، التي شملت مديريات الطب البيطرى، الكهرباء، التضامن الاجتماعي، في تحقيق الخدمات للمواطنين. 

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مديرية الطب البيطري تمكنت من تحصينها 23 ألفًا و176 طائرًا منزليًا، وذلك في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

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وأضاف المحافظ، أن مديرية الكهرباء قامت بإحلال وتجديد وتوسعات شبكات الجهد المتوسط، وعمليات تحسين الجهد بإنشاء نقطة جديدة ، و إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط ، بالإضافة إلى سلاسل رفع قدرات المحولات ، ليبلغ إجمالى إنجازات قطاع الكهرباء 29 مليونًا و365 ألف جنيه. 

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى جهود مديرية التضامن الاجتماعي، والتي شملت تسليم 4816 فيزا لمستحقى معاش تكافل وكرامة لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشًا ثابتًا.


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