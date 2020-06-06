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عبد الهادى القصبي: الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 11:18 م
صدى البلد
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أسامة علي

قال الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الاغلبية البرلمانية،أن الحقبة الأخيرة فى الحياة المصرية شهدت تراجع فى العمل الحزبى، وصولا لحالة انهيار كامل فى الحياة الحزبية.

 وأضاف القصبي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر "أون اى" تقديم الإعلامى خالد أبو بكر ،بعد الثورة الاخيرة بدأت تظهر بعض الاحزاب القوية واستطاعت خلق وجود فعلي لها، مثل حزب مستقبل وطن، و الوفد و، الشعب الجمهورى.

 

وتابع: الحزب عمل فعلى وتفاعل مع كافة القضايا فى الشارع المصرى.

 

وأكد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الاغلبية البرلمانية، أن الحزب القريب من الدولة هو الحزب الذى يعبر عن الشارع، مشيرا إلى أن الدولة تقف على مسافة واحد من جميع الأحزاب.

وأوضح القصبي، أن الاحزاب السياسية تعكف الان على اختيار اسماء مرشحيها فى الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستحدد الانتخابات المقبلة. 

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