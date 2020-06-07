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محافظات

تعافى 15 مريضا من كورونا ومغادرتهم مستشفيات العزل بالبحيرة

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:57 ص
تعافى 15 مريضا من
تعافى 15 مريضا من كورونا ومغادرتهم مستشفيات العزل بالبحيرة
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جمالات الدمنهورى

أشاد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بالدور الكبير والمستمر للاطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقديم افضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.


وأشار المحافظ الى استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد  والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.


ومن جهته، أعلن الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة اليوم عن خروج  ١٥ حالة تعافى وشفاء كامل من فيروس كورونا المستجد وعودتهم الى منازلهم بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم  خلال الفترة الماضية العزل والإحالة بنطاق المحافظة.

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فيما أشار الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة إلى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتحول النتائج من إيجابية الى سلبية وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.


والجدير بالذكر أنه تم تخصيص ١٨ مستشفى بالبحيرة لعزل مصابى كورونا وقيام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتشكيل لجنتين برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد للمرور يوميا على تلك المستشفيات لمتابعة مدى توفير كافة المستلزمات الطبية للمرضى وحل المشاكل التى تعوق العمل فى هذه المستشفيات وتحقيق مطالب المرضى.



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