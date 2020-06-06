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محافظات

توزيع 14 ألف كمامة وقفاز سميك للعاملين بمنظومة النظافة بالبحيرة

السبت 06/يونيو/2020 - 01:56 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى

أكد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة على توزيع 14الف كمامة وجونتى سميك إلى عمال منظومة النظافة نظرًا للدور الهام الذى يقومون به فى رفع المخلفات وتطهير الشوارع على مدار ال24 ساعه خاصةً بعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والذى لا يقل اهميه عن الدور العظيم الذى تقوم به الأطقم الطبية الذين يقفون في خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس  وحماية المواطنين.

وأشار إلى إتخاذ عدد من الاجراءات والتدابير الاحترازية الصارمه لحمايه كافه العاملين بمنظومه النظافه ومصانع التدوير من خطر الاصابه بالفيروس و للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة.

                                              
وأعلن المحافظ عن توفير المعدات والمطهرات اللازمة لأعمال التطهير مشيرًا إلى أن كميات المطهرات التى تم توفيرها عن طريق ديوان عام محافظة البحيرة خلال الشهر الماضى بلغت ( 10 طن كلور تركيز 12 %.- 5 براميل كلورسعة 50 لتر تركيز 7 ٪ - 200 لتر كحول تركيز 70 %- 21850 كمامة طبية - 200 علبة جوانتي لاتكسو وجارى شراء كميات اضافية) 

ولفت إلى توزيع  10400 كمامة و 3600 قفاز سميك لامن وسلامة العاملين بمنظومة النظافة بالإضافة لتوفير بوابات تطهير بمبنى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية. 

 وأضاف بأن عدد معدات الرش التى تم توفيرها عن طريق ديوان عام محافظة البحيرة بلغت ( 45 ماكينة رش كبيرة سعة 20 لتر - 13 ماكينة رش صغير سعة 16 لتر - 12 بخاخة يدوى سعة 5 لتر - 17 بخاخة يدوى سعة 2 لتر - 3 ماكينات رش سعة 200 لتر).

توزيع 14 ألف كمامة وقفاز سميك للعاملين بمنظومة النظافة بالبحيرة
توزيع 14 ألف كمامة وقفاز سميك للعاملين بمنظومة النظافة بالبحيرة
توزيع 14 ألف كمامة وقفاز سميك للعاملين بمنظومة النظافة بالبحيرة
توزيع 14 ألف كمامة وقفاز سميك للعاملين بمنظومة النظافة بالبحيرة
توزيع 14 ألف كمامة وقفاز سميك للعاملين بمنظومة النظافة بالبحيرة
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