مارجريت عازر: إجراء انتخابات الشيوخ والنواب في وقت واحد يوفر التكلفة والإرهاق
الأحد 07/يونيو/2020 - 01:05 ص
مجلس النواب
ايدت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب، فكرة اجراء الانتخابات البرلمانية بنسبة ٥٠ ٪ للفردي والقائمة، مؤكدة انها تحقق فكرة التمثيل العادل لكل فئات المجتمع سواء سياسية او مجتمعية خاصة في ظل التمييز الإيجابي الذي حدده الدستور.
واضافت مارجريت عازر، لـ"صدى البلد"، أن النسب تساهم في تمثيل الاحزاب الموجودة على الساحة وهو انسب نظام في ظل ضرورة تمثيل المراة بنسبة ٢٥٪ ، "وبذلك تكون القائمة المغلقة مطلقة تمثل جميع القوى السياسية و الاحزاب بشكل جيد
عبر ائتلاف يمثل الاحزاب السياسية و المجتمعية المنصوص عليها في الدستور".
وايدت ماجريت عازر اجراء انتخابات النواب والشيوخ فى وقت واحد بما يساهم في توفير التكلفة و توفير الإرهاق الذي قد يتعرض له المواطنين بسبب النزول في فترات متقاربة.
يأتى ذلك بعد أن أعلن ائتلاف دعم مصر، عن تقدمه اليوم الأحد، بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب.
وأكد النائب عبد الهادي القصبي، أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب استوفت الشروط الدستوريه المنصوص عليها وتوافقت مع المعايير القانونيه فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائه عضوا يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي و الثلث الآخر بنظام القائمه و الثلث الأخير يتم تعيينه من قبل السيد رئيس الجمهورية.
و في نفس السياق أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الاعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب٥٠ ٪ منهم بنظام القائمه و٥٠٪ منهم بنظام الفردي و ذلك كان نتيجه الحوار مع العديد من الاحزاب المكونه للائتلاف
و الخبراء القانونين و الدستوريين التي تم الاستعانه بهم من قبل الائتلاف.
ونص القانون
على استيفاء النسب الدستوريه للفئات التي تم تمييزها و على رأسها نسبه الـ ٢٥٪ للمرأه تعزيزا لمشاركه المرأه في بناء مستقبلها و تقديرا لدورها و مشاركتها في بناء وطنها.
واعلن ائتلاف الاغلبيه حرصه الدائم و عمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابيه في مواعيدها و بشكل منظم مما لا يعطل المسيره البرلمانيه و يستمر ممثلو الشعب فى خدمه وطنهم.