طارق يحيى: 5 لاعبين في شباب الزمالك يتقاضون نفس قيمة عقد سيف فاروق جعفر

أكد الاعلامي طارق يحيي، نجم ومدرب الزمالك السابق أن هناك 5 لاعبين آخرين يحصلون على نفس قيمة العقد الذي يحصل عليه سيف فاروق جعفر، والمقدر بستة ملايين في خمسة مواسم.
وأضاف يحيي في تصريحات عبر برنامج " زملكاوي " :" سيف وقع للزمالك منذ عامين أثناء خلاف والده مع رئيس النادي مرتضى منصور".
وواصل:" 5 لاعبين بفريق الشباب بالزمالك يحصلون على ما يحصل عليه سيف فاروق جعفر، وعلى رأسهم أحمد عيد الذي تم تصعيده مؤخرًا للفريق الأول".
وأنهى تصريحاته مشيدًا بسيف فاروق جعفر وبتألقه ب خلال مباريات الزمالك أمام الأهلي بقطاع الشباب.