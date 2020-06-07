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رياضة

طارق يحيى: 5 لاعبين في شباب الزمالك يتقاضون نفس قيمة عقد سيف فاروق جعفر

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:32 ص
طارق يحي
طارق يحي
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ياسمين تيسير
أكد الاعلامي طارق يحيي، نجم ومدرب الزمالك السابق أن هناك 5 لاعبين آخرين يحصلون على نفس قيمة العقد الذي يحصل عليه سيف فاروق جعفر، والمقدر بستة ملايين في خمسة مواسم.

وأضاف يحيي في تصريحات عبر برنامج " زملكاوي " :" سيف وقع للزمالك منذ عامين أثناء خلاف والده مع رئيس النادي مرتضى منصور".


وواصل:" 5 لاعبين بفريق الشباب بالزمالك يحصلون على ما يحصل عليه سيف فاروق جعفر، وعلى رأسهم أحمد عيد الذي تم تصعيده مؤخرًا للفريق الأول".

وأنهى تصريحاته مشيدًا بسيف فاروق جعفر وبتألقه ب خلال مباريات الزمالك أمام الأهلي بقطاع الشباب.

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