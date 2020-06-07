ربنا يخليك لبناتك ومراتك .. صلاح عبدالله يطمئن الجمهور على أشرف زكي

نشر الفنان صلاح عبدالله صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
ويظهر في الصورة برفقة زملائه من الوسط الفني و نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى وزوجته الفنانة روجينا.
وكتب معلقا على الصورة: " سلامة قلبك يا غالى نقيبنا و اخويا الصغير وعشرة العمر د أشرف ذكى عمل دعامتين في القلب وبقى زى الفل وبنقوله مليون حمدالله على السلامة يا بطل".
اقرا أيضًا:
وتابع قائلا :" اشرف اللى عمره متأخر على حد خبى تعبه و استمر في خدمة الكل حتى فوجئنا كلنا بانه عمل القسطرة ربنا يخليك لبناتك و مراتك يا عمرى ولينا كلنا يا دعامة قلبنا ( الصور من التكريم اللى عمله اشرف للرائع الكبير حسن حسنى في مسرح النقابة ثم منزلى)".
تفاعل كثير من متابعيه و جاءت تعليقاتهم كالاتى:
حمدالله على سلامته
ربنا يخليه و يطول في عمره
مليون سلامه على صحته
وكان تعرض الفنان أشرف زكى إلى أزمة قلبية وقام بتركيب دعامة فى القلب وحاليا يمكث فى منزله ليقضى فترة النقاهة.