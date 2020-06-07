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فن

ربنا يخليك لبناتك ومراتك .. صلاح عبدالله يطمئن الجمهور على أشرف زكي

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:17 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان صلاح عبدالله صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ويظهر في الصورة برفقة زملائه من الوسط الفني و نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى وزوجته الفنانة روجينا.

وكتب معلقا على الصورة: " سلامة قلبك يا غالى نقيبنا و اخويا الصغير وعشرة العمر د أشرف ذكى عمل دعامتين في القلب وبقى زى الفل وبنقوله مليون حمدالله على السلامة يا بطل". 

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وتابع قائلا :" اشرف اللى عمره متأخر على حد خبى تعبه و استمر في خدمة الكل حتى فوجئنا كلنا بانه عمل القسطرة ربنا يخليك لبناتك و مراتك يا عمرى ولينا كلنا يا دعامة قلبنا ( الصور من التكريم اللى عمله اشرف للرائع الكبير حسن حسنى في مسرح النقابة ثم منزلى)". 


تفاعل كثير من متابعيه و جاءت تعليقاتهم كالاتى:
حمدالله على سلامته 
ربنا يخليه و يطول في عمره
مليون سلامه على صحته 

وكان تعرض الفنان أشرف زكى إلى أزمة قلبية وقام بتركيب دعامة فى القلب وحاليا يمكث فى منزله ليقضى فترة النقاهة.

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