3 بنات وشاب وأبوهم وأمهم .. تفاصيل مصرع عائلة في حادث على طريق السويس.. صور

لقى 6 أشخاص مصرعهم في حادث مروع على طريق السويس الصحراوي.
تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باصطدام سيارة ملاكي في الحواجز الخرسانية على طريق السويس الصحراوي.
وبالانتقال والفحص تبين اصطدام السيارة الملاكي بالحاجز الخرساني وتهشم مقدمتها تماما.
نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة وزوجته وأبنائه الأربعة.
وكشفت التحريات أن قائد السيارة موظف وبرفقته زوجته، وابنته الكبري طبيبة، والأخرى طبيبة صيدلانية والابن طالب، والابنة الصغرى عمرها عام وتوفيت متأثرة بإصابتها.
تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.