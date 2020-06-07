كشف لغز اختفاء سيدتين بالدقهلية.. السبب خلافات زوجبة



وكشف مصدر أمنى أن السيدتين لم تخطتفا بل ذهبتا إلى إحدى السيدات قريبة إحداهن، حيث كان هناك خلافات بين السيدتين وزوجيهما وقررتا سويا أن تتركا منزلهما لحدوث مشكلات بين الزوجتين وزوجيهما.



وتمكنت المباحث من العثور عليهما والتحقيق معهما بسبب ذلك وتم تسوية الامر وعادتا الى القرية، حيث سادت حاله من القلق قرية ابو داود التابعه لمركز تمى الامديد وتمكنت المباحث من العثور عليهما والتحقيق معهما بسبب ذلك وتم تسوية الامر وعادتا الى القرية، حيث سادت حاله من القلق قرية ابو داود التابعه لمركز تمى الامديد بمحافظة الدقهلية عقب إختفاء سيدتان فى ظروف غامضة أثناء توجههما لأحد اﻷطباء بمدينة السنبلاوين للكشف عليهن منذ قرابة الخميس الماضي، ولم تعودان لمنازلهما.



واكد الأهالى أن المختفيتين هن، هدير محمود فتحى الجمل١٨ عاما ربة منزل ومتزوجة منذ 6 شهور فقط والثانية وحيدة سليمان أحمد سليمان أبو مجاهد 22 عاما ربة منزل ومقيمة حارة الترعة ومتزوجتان من عائلة واحدة.



واكد الاهالى انهن تتمتعان بسمعة طيبة بين الجميع ووجهت أسرتهما استغاثة ونداء للشرطة والأهالى بالبحث عنهما.

كشفت مباحث الدقهلية لغز اختفاء سيدتين بتمى الامديد، حيث تمكنت من العثور عليهما لدى إحدى قريباتهما .