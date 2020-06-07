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حوادث

العثور على جثة سيدة متفحمة إثر احتراق شقتها بالظاهر

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:55 ص
حريق
حريق
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كتب محمد صبرى
لقيت سيدة مصرعها أثر نشوب حريق داخل شقتها بحى الظاهر، حيث تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق الذى التهم محتويات الشقة بالكامل .

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة بحى الظاهر ، على الفور تم توجيه ٣ سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.

وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقى الشقق السكنية بالعقار.

وتم العثور على جثة لسيدة متفحمة داخل الشقة المحترقة ، تم التحفظ عليها ، وإخطار رجال البحث الجنائى بالقاهرة لسؤال شهود العيان على الواقعة ، وفحص علاقات المتوفية وتحديد هويتها لبيان ما اذا كانت هناك شبهة جنائية فى الحادثة من عدمه وكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر ، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة .

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