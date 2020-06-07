العثور على جثة سيدة متفحمة إثر احتراق شقتها بالظاهر

لقيت سيدة مصرعها أثر نشوب حريق داخل شقتها بحى الظاهر، حيث تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق الذى التهم محتويات الشقة بالكامل .





تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة بحى الظاهر ، على الفور تم توجيه ٣ سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.





وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقى الشقق السكنية بالعقار.





وتم العثور على جثة لسيدة متفحمة داخل الشقة المحترقة ، تم التحفظ عليها ، وإخطار رجال البحث الجنائى بالقاهرة لسؤال شهود العيان على الواقعة ، وفحص علاقات المتوفية وتحديد هويتها لبيان ما اذا كانت هناك شبهة جنائية فى الحادثة من عدمه وكشف ملابسات الواقعة.



