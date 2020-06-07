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سيارات

جولف تتصدر | السيارات الأكثر مبيعا في أوروبا .. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:10 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشف موقع  Avtostat  قائمة بالسيارات التي حققت أكبر شهرة وهي أعلى نسب مبيعات  في البلدان الاوروبية، من خلال الأشهر الاولى من العالم .


كما تصدرت تلك القائمة التي نشرها موقع  Avtostat  سيارة جولف الشهيرة من فولكس فاجن حيث أن التقرير أشار إلى مبيعاتها في الأشهر الأربعة من عام 2020 وصلت إلى 97 ألف و777 سيارة

اما بالنسبة للمبيعات الممتازة إلا أن الأشهر الأربعة الأولى من العام الفائت والتي شهدت مبيع عدد أكبر من هذه السيارات بنسبة 39.8 % مقارنة بنفس الفترة .

اما المرتبة الثانية فكانت السيارات الأكثر مبيعا في أوروبا لهذا العام فاحتلتها سيارات  رينو والتي بيع منها في أول 4 أشهر من 2020 في اوروبا  نحو 78951 كما تليها في المرتبة الثالثة بيع منها في نفس الفترة 77516 سيارة .

وتضمنت هذه القائمة اكثر من 10 سيارات مبيعا في أوروبا لهذا العام فولكس فاجن والتي بيع منها 72178 سيارة، ومركبات Skoda Octaviaبمبيعات وصلت إلى 68977 سيارة  في أووربا .


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