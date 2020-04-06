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سيارات

فولكس فاجن تعدل موديلها جولف R لتصبح 450 حصان

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:08 ص
صدى البلد
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أماني نوار

استطاعت شركة مانهارت بيرفومانس  من تعديل فولكس فاجن الشهيرة ،وقوة أكبر والتغيير من شكلها  الخارجي واضافت الشركة أن محرك السيارة الالمانيو شاحن تيربو ليزيد من قوته بشكل كبير .

 

كما تم تعديل المحرك ليصبح 310 حصا ليصبح يولد بعد التعديل450 حصان ، بالإضافة إلى ارتفاع عزم الدوران لأقصى 380 إلى 500 نيوتن متر .

 

كما قررت شركة التعديلات على جولف آر المعدلة اسم أخر جديد RS450 على نسختها الجديدة لتميزها عن جولف آر.


يذكر  أن شركة فولكس فاجن الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا، الثلاثاء، استمرار غلق مصانعها في ألمانيا لمدة 10 أيام إضافية حتى 19 أبريل المقبل بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تمديد غلق مصانع فولكس فاجن، التي أشارت إلى اعتزامها تقليل عدد ساعات عمل عشرات الآلاف من عمالها.

 

كما تكافح فولكس فاجن مثل الكثير من شركات السيارات في ألمانيا والعالم لمواجهة تراجع الطلب العالمي على السيارات وتعثر سلاسل التوريد لمستلزمات الإنتاج.

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