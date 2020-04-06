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منوعات

عادة تعجل بإصابتك بفيروس كورونا.. احذر منها

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:32 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
مع اندلاع أزمة الفيروس التاجي كورونا وأقبل الناس على شراء القفازات بكميات كبيرة وارتدائها بشكل مستمر ظنًا بأنها تحمي من الفيروس القاتل، ولكن هناك الكثير من التحذيرات التي تدور حول هذه القفازات الطبية كونها تنقل أمراض أشد خطرًا.

وشرح الطبيب الجراح "كاران رانجاراجان" بمنظمة الصحة البريطانية،  لماذا لا يجب ارتداء قفازات لحمايتك من فيروسات التاجية في السوبر ماركت، كما أوضح  لماذا ارتداء القفازات بدلًا من غسل يديك بانتظام يمكن أن يعرضك لخطر أكبر.

وقال: "'إنك تستمر في لمس المزيد من الأشياء طوال اليوم بنفس هذه القفازات والجراثيم في كل مكان، وتتراكم الجراثيم، وبالتالي فالقفاز الآن مليء بالجراثيم أكثر مما كانت ستسكن يدك إذا غسلت في كل مرة".

ويضيف الطبيب في مقطع فيديو له على تطبيق "Tik Tok" :تذكر أن بهذه القفازات نفسها سوف تلمس عجلة القيادة الخاصة بك ، قد تلمس وجهك عن طريق الخطأ ، وتنقل الجراثيم لنفسك".

وكذلك عند تغيير القفازات ، ربما تلمس القفاز نفسه، واختتم الفيديو قائلًا:" 'فقط اغسل يديك ، كن حذرًا ، حافظ على سلامتك".

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