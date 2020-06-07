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عن مبادرة الرئيس لحل الأزمة الليبية.. مساعد وزير الخارجية الأسبق: تمثل خارطة طريق من خلال عدة مسارات.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:04 ص
السفيرمحمد عبد الحكم
السفيرمحمد عبد الحكم
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شيرين عادل
قال السفير محمد عبد الحكم،  مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبادرة الخاصة بحل الأزمة الليبية تأتى فى إطار الجهود والتحركات المستمرة المصرية بهدف إنهاء معاناة الشعب الليبى.

وأوضح  مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائبة قناة مصر الأولى، أن التدخل السافر التركى على الأراضى الليبية وقيام تركيا بإحضار المرتزقة والإرهابيين من سوريا وتركيا إلى ليبياب هو حجر الأساس لإطلاق المبادرة من أجل حل الأزمة الليبية.

وأكد  السفير محمد عبد الحكم، أن المبادرة المصرية تمثل خارطة طريق لحل للأزمة الليبية من خلال اتخاذ المسارات على كافة الأصعدة الأمنية والسياسية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية دعت أيضا خلال هذه المبادرة إلى ضرورة قيام كافة القوى الإقليمية دعما لهذه المبادرة لإنهاء معاناة  الشعب الليبى.

وتابع السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر دعت الأمم المتحدة إلى الاطلاع بمسؤوليتها بشأن دعوة ممثلي المنطقة الشرقية وحكومة الوفاق وكافة الأطراف الليبية بما في ذلك ممثلون عن القوى السياسية والمجتمعية في ليبيا للتوجه الى مقر الأمم المتحدة في جنيف في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه لاطلاق العملية السياسية مرة أخرى وذلك بحضور ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ودول الجوار الليبي وجميع القوى الدولية والإقليمية المعنية بالشان الليبي.
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