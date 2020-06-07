عن مبادرة الرئيس لحل الأزمة الليبية.. مساعد وزير الخارجية الأسبق: تمثل خارطة طريق من خلال عدة مسارات.. فيديو

قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبادرة الخاصة بحل الأزمة الليبية تأتى فى إطار الجهود والتحركات المستمرة المصرية بهدف إنهاء معاناة الشعب الليبى.





وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائبة قناة مصر الأولى، أن التدخل السافر التركى على الأراضى الليبية وقيام تركيا بإحضار المرتزقة والإرهابيين من سوريا وتركيا إلى ليبياب هو حجر الأساس لإطلاق المبادرة من أجل حل الأزمة الليبية.





وأكد السفير محمد عبد الحكم، أن المبادرة المصرية تمثل خارطة طريق لحل للأزمة الليبية من خلال اتخاذ المسارات على كافة الأصعدة الأمنية والسياسية.





وأشار إلى أن الدولة المصرية دعت أيضا خلال هذه المبادرة إلى ضرورة قيام كافة القوى الإقليمية دعما لهذه المبادرة لإنهاء معاناة الشعب الليبى.



