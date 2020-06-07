رئيس جامعة جنوب الوادي ينفى إصابة 7 أطباء بالمستشفى الجامعى بفيروس كورونا

نفى الدكتور يوسف غرباوى- رئيس جامعة جنوب الوادى،صحة ما تم تداوله بشأن إصابة أكثر من 7 أطباء المستشفى الجامعي بقنا بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.





وأكد رئيس الجامعة، أن الخبر عار تماما عن الصحة جملة وتفصيلا وجامعة جنوب الوادى تجاه هذه الاخبار الكاذبة، مناشدا تحرى الدقة بما يتم نشره من أخبار.





وقال غرباوى، إن الجامعة فى ظل هذا الظرف الصعب الذى تكافح فيه طواقم الجامعة الطبية لاستقبال المرضى من أهالى محافظة قنا على مدار الساعه، تحتاج إلى مساندة معنوية لا إلى محاربة بالأخبار الكاذبة التى تحبط المعنويات.





وأضاف غرباوى، أن الجامعة تواصل أداء دورها بكل جد وإخلاص لخدمة المجتمع المحيط، خاصة فى ظل هذه الظروف التى يشهدها العالم أجمع والتى تستوجب تعاون وتكاتف الجميع من أجل عبور هذه الأزمة بسلام.





يذكر أن مستشفيات جامعة جنوب الوادى، أعلنت فتح الطوارئ على مدار الأسبوع، بعد قرار تخصيص المستشفى العام بقنا كمستشفى عزل صحى، وذلك لاستقبال المرضى من أبناء قنا فى كافة التخصصات.





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