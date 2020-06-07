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محافظات

خروج 7 متعافين من كورونا بمستشفيات العزل في قنا

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:44 ص
خروج 7 متعافين من
خروج 7 متعافين من كورونا مستشفيات العزل بـ قنا
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يوسف رجب

أعلنت مستشفيات قنا خروج ٧ حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام من تلقيهم العلاج وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.


فى مستشفى حميات نجع حمادي، تم الإعلان عن تعافى وخروج 5 حالات، عقب شفائهم من فيروس كورونا المستجد.


أما في مستشفى فرشوط المركزى، فقد أعلن عن تعافي وخروج أول حالتين مصابين بفيروس كورونا، من مركزى نجع حمادى وأبو تشت.


فيما بدأت تسجل بقية المستشفيات، نتائج جيدة في التعامل مع فيروس كورونا، حيث أعلن مستشفي الصدر خروج عدد من الحالات وكذلك مستشفي قنا العام.


يذكر أن محافظة قنا تضم ٧ مستشفيات موزعة على مراكز المحافظة، لاستقبال أى حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

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