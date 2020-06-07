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تعليم

زراعة عين شمس تعلن عن تعليمات هامة لطلاب برنامج الاقتصاد الزراعي

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:19 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أنه يمكن لطلاب برنامج الاقتصاد الزراعي بالكلية من المستويات الأول والثاني والثالث. 

وأوضح أنه مطلوب مقالة بحثية في المقررات المسجلة باستمارات التسجيل الخاصة بيهم  خلال الفصل الدراسي الثاني سواء كانت هذه المقررات من نفس المستوي او من مستويات اخري "اعلي او ادني" وسواء كان المقرر جديد او سبق الرسوب فيه .

وأضاف عميد كلية زراعة ان طلبة المستوى الرابع سيتم عقد امتحان لمقررات المدونة باستمارة تسجيل كل طالب، بالإضافة إلى مقررات التخلف من نفس المستوى أو من مستويات أخرى لطلبة المستوي الرابع سيتم عمل لها مقالات بحثية. 

وأشار إلى أن طلبة المستوى الرابع المسجلين لمقررات مؤجلة من مستويات سابقة سيتم عقد امتحانات لهم  في هذه المقررات .

الجدير بالذكر أنه تم تسليم المقالات البحثية من يوم 31 مايو حتي تستمر الي 15 يونيو ثم  تظهر نتيجة الأبحاث خلال 20 يوما وفي حالة عدم الاجتياز سوف يعلن عن موضوعات جديدة من 1 اغسطس الى 5 أغسطس وسيتم تسليم الأبحاث الجديدة  15 من الشهر ذاته.

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