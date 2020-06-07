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حوادث

مباحث القاهرة تكشف تفاصيل واقعة انتحار سائق شنقا داخل شقته بـ 15 مايو

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:35 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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كتب محمد صبرى
لم يجد سائق وسيلة للتخلص من أزمته المالية التى تعرض لها سوى قيامه بالانتحار بشنق نفسه فى مروحه سقف احدى الغرف بشقته بـ ١٥ مايو ، حيث عثر الاهالى عليه جثة هامدة وحول رقبته سلك كهرباء .

تلقى قسم شرطة ١٥ مايو بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة جارهم منشوقا وحول رقبته سلك كهرباء ومعلق فى مروحة السقف .

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ ، و من خلال جمع المعلومات والتحريات وبعد سؤال شهود العيان تبين أن المتوفى كان يعمل سائق بشركة فى العقد الخامس من عمره ، و يعانى من أمراض أصابته بحالة اكتئاب شديدة فى الفترة الاخيرة ، بالاضافه إلى عدم قدرته على توفير العلاج لنفسه نتيجة مروره بضائقة مالية الامر الذى دفعه للانتحار والتخلص من حياته .

وقد ايد اشقاء المتوفى الثلاثة ما جاء بالتحريات ، وبعد فحص علاقات المجنى عليه تبين عدم وجود شبهة جنائية فى ارتكاب الجريمة ، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحفيق .
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