مباحث القاهرة تكشف تفاصيل واقعة انتحار سائق شنقا داخل شقته بـ 15 مايو

لم يجد سائق وسيلة للتخلص من أزمته المالية التى تعرض لها سوى قيامه بالانتحار بشنق نفسه فى مروحه سقف احدى الغرف بشقته بـ ١٥ مايو ، حيث عثر الاهالى عليه جثة هامدة وحول رقبته سلك كهرباء .





تلقى قسم شرطة ١٥ مايو بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة جارهم منشوقا وحول رقبته سلك كهرباء ومعلق فى مروحة السقف .





على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ ، و من خلال جمع المعلومات والتحريات وبعد سؤال شهود العيان تبين أن المتوفى كان يعمل سائق بشركة فى العقد الخامس من عمره ، و يعانى من أمراض أصابته بحالة اكتئاب شديدة فى الفترة الاخيرة ، بالاضافه إلى عدم قدرته على توفير العلاج لنفسه نتيجة مروره بضائقة مالية الامر الذى دفعه للانتحار والتخلص من حياته .



