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حوادث

دفنها خارج الكتلة السكنية.. ضبط 20 رأس أغنام مسمومة ومذبوحة بعد نفوقها قبل طرحها للبيع.. صور

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:11 م
الأغنام المذبوحة
الأغنام المذبوحة
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جمالات الدمنهورى

قررت نيابة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة تشكيل لجنة من التموين والبيئة والطب البيطرى والوحدة المحلية لدفن ٢٠ رأس أغنام نافقة دفنًا صحيًا خارج نطاق الكتلة السكنية حفاظًا على الصحة العامة وعلى البيئة من التلوث.

تمكّن رجال الإدارة التموينية بحوش عيسى بمحافظة البحيرة من ضبط 20 خروفًا مذبوحة بعد تفوقها نتيجة أكل حشائش مسممة من أصحاب الأغنام فى قرية الخيتى وذلك قبل توزيعها على محال الجزارة وتمت مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها لحين دفنها دفنا صحيًا خارج نطاق الكتلة السكنية .

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وكانت وردت معلومات للمحاسب علاء صقر مدير الإدارة التموينية بحوش عيسى تفيد بقيام بعض الأهالى بذبح اغنام نافقة تمهيدًا لطرحها للبيع لمحلات الجزارة وبعرض المعلومات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وجه بالتنسيق مع الرائد اسلام دياب رئيس مباحث مركز حوش عيسي و محمد نوار نائب رئيس مركز شرطة حوش عيسي  للقيام بحمله مكبرة بمشاركة الدكتور محمد مبروك صقر مدير إدارة الطب البيطري و قوه من مركز شرطة حوش عيسي وبمداهمة قرية الخيتي بمركز حوش عيسي محل الواقعة 

وتم ضبط 20 خروف مذبوحه ذبح غير حيوي (بعد الوفاه) غير صالحة للاستهلاك الادمى يقوم أصحابها بعرضها للبيع و تم ضبط المتهم و التحفظ على الحيوانات النافقة لحين صدور قرار من وكيل النائب العام لدفنها دفنا صحيًا خارج الكتلة السكنية
وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

دفنها خارج الكتلة السكنية.. ضبط 20 رأس أغنام مسمومة ومذبوحة بعد نفوقها قبل طرحها للبيع.. صور
دفنها خارج الكتلة السكنية.. ضبط 20 رأس أغنام مسمومة ومذبوحة بعد نفوقها قبل طرحها للبيع.. صور
دفنها خارج الكتلة السكنية.. ضبط 20 رأس أغنام مسمومة ومذبوحة بعد نفوقها قبل طرحها للبيع.. صور
دفنها خارج الكتلة السكنية.. ضبط 20 رأس أغنام مسمومة ومذبوحة بعد نفوقها قبل طرحها للبيع.. صور
دفنها خارج الكتلة السكنية.. ضبط 20 رأس أغنام مسمومة ومذبوحة بعد نفوقها قبل طرحها للبيع.. صور
دفنها خارج الكتلة السكنية.. ضبط 20 رأس أغنام مسمومة ومذبوحة بعد نفوقها قبل طرحها للبيع.. صور
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