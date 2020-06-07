دفنها خارج الكتلة السكنية.. ضبط 20 رأس أغنام مسمومة ومذبوحة بعد نفوقها قبل طرحها للبيع.. صور

قررت نيابة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة تشكيل لجنة من التموين والبيئة والطب البيطرى والوحدة المحلية لدفن ٢٠ رأس أغنام نافقة دفنًا صحيًا خارج نطاق الكتلة السكنية حفاظًا على الصحة العامة وعلى البيئة من التلوث.
تمكّن رجال الإدارة التموينية بحوش عيسى بمحافظة البحيرة من ضبط 20 خروفًا مذبوحة بعد تفوقها نتيجة أكل حشائش مسممة من أصحاب الأغنام فى قرية الخيتى وذلك قبل توزيعها على محال الجزارة وتمت مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها لحين دفنها دفنا صحيًا خارج نطاق الكتلة السكنية .
مصادرة 54.5 طن زيتون ويوسفي غير صالح للاستهلاك فى البحيرة .. صور
وكانت وردت معلومات للمحاسب علاء صقر مدير الإدارة التموينية بحوش عيسى تفيد بقيام بعض الأهالى بذبح اغنام نافقة تمهيدًا لطرحها للبيع لمحلات الجزارة وبعرض المعلومات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.