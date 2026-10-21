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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بقالي 9 شهور معرفش حاجة عنها.. سيدة تستغيث من طليقها بطنطا: مش عارفة أوصل لبنتي

سيدة بمدينة طنطا
سيدة بمدينة طنطا
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة بمدينة طنطا تستغيث بعد انقطاعها عن رؤية ابنتها الصغيرة، البالغة من العمر 3 سنوات، لمدة 9 أشهر، مؤكدة أنها لا تعرف عنها أي أخبار، رغم امتلاكها حكم حضانة.

وقالت السيدة، خلال الفيديو المتداول، إنها انفصلت عن طليقها منذ نحو عامين، مشيرة إلى أن ابنتها تعيش بعيدًا عنها منذ شهر رمضان الماضي، بعدما أخذها والدها، على حد قولها.

وأضافت أنها لم تتمكن من الوصول إلى ابنتها أو الاطمئنان عليها طوال الأشهر الماضية، رغم محاولاتها المتكررة لحل الأزمة بالطرق الودية والتواصل مع أطراف مختلفة للوصول إليها.

وأعربت السيدة عن قلقها الشديد على ابنتها، قائلة: «بقالي 9 شهور مشوفتش بنتي ولا عارفة عايشة ولا ميتة»، مؤكدة أنها تمتلك حكم حضانة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من رؤية طفلتها مجددًا.

واختتمت السيدة استغاثتها بمناشدة الجهات المعنية التدخل لمساعدتها في الوصول إلى ابنتها والاطمئنان عليها، والعمل على حل الأزمة في ضوء ما ذكرته بشأن حكم الحضانة.

وأثار مقطع الفيديو المتداول تفاعلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالتحقق من ملابسات الواقعة ومساعدة الأم في الوصول إلى طفلتها.

مدينة طنطا لسيدة بمدينة طنطا تستغيث بعد انقطاعها عن رؤية ابنتها انفصلت عن طليقها حكم الحضانة الأم

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