«النقطة إنستاباي».. زفة عروسين بسيارة تحمل QR Code للتحويلات المالية تثير الجدل

أثار فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعدما ظهرت زفة عروسين في الشارع بمشاركة سيارة تحمل صور العروسين، إلى جانب رمز QR Code مرتبط بخدمة إنستاباي للتحويلات المالية، في مشهد لفت انتباه المتابعين ودفعهم للتفاعل معه على نطاق واسع.

زفه عروسين

وأظهرت اللقطات سيارة مرسيدس تتقدم الزفة، بينما تسير بجوارها سيارة أخرى تحمل صور العروسين، مع عرض رمز QR Code وبيانات للتحويل عبر إنستاباي، ما أثار تساؤلات وتعليقات ساخرة من رواد السوشيال ميديا، الذين تداولوا الفيديو تحت اسم «النقطة إنستاباي»، في إشارة إلى طرق تقديم النقوط للعروسين بدلًا من الأساليب التقليدية.

وتباينت ردود الفعل على الفيديو بين من اعتبر الفكرة ابتكارًا غير تقليدي يتماشى مع التطور التكنولوجي، ومن رأى أنها تعكس تغير عادات وتقاليد الأفراح، لتتحول الزفة إلى حديث المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.