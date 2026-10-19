أستاذ إعلام: التحقق من الأخبار قبل تداولها ضرورة لمواجهة الشائعات والمعلومات المضللة

أكد الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، أن مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة تتطلب تعزيز الوعي الإعلامي لدى المواطنين، والتأكد من صحة الأخبار ومصادرها قبل تداولها أو إعادة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح خلال صباح الخير يا مصر،أن إطلاق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حملة «اتحقق.. قبل ما تصدق» يأتي في إطار التوعية بمخاطر انتشار الشائعات، وأهمية الاعتماد على المصادر الأصلية والموثوقة للحصول على المعلومات الصحيحة.

وأشار إلى أن الانتشار السريع للمعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى مزيف يصعب أحيانًا تمييزه عن المحتوى الحقيقي، يزيد من أهمية التحقق من الأخبار قبل مشاركتها.

وشدد على أهمية الرجوع إلى المواقع الرسمية للجهات المعنية، ومراجعة البيانات الصادرة عن المؤسسات الحكومية، خاصة عند تداول معلومات تتعلق بالقرارات الحكومية والخدمات المقدمة للمواطنين، لتجنب نشر معلومات غير دقيقة.

وتأتي هذه الجهود في ظل تزايد التحديات المرتبطة بانتشار الشائعات، بما يتطلب ترسيخ ثقافة التحقق والمسؤولية في التعامل مع المحتوى المتداول، وتعزيز قدرة المواطنين على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة.