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حوادث

خنق وتحطيم الرأس.. تفاصيل واقعة العثور على شاب مقتولا أسفل كوبري الثروة السمكية

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:37 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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أحمد عبد العزيز
قررت نيابة أول العامرية بالإسكندرية، حبس شاب 4 أيام في واقعة قتل زميله ضربا بماسورة حديدية وخنقا بعدما استدرجه أسفل كوبري الثروة السمكية بمنطقة العامرية بزعم جمع بوص لصناعة طائرة ورقية، واستولى على هاتفه المحمول ومبلغ مالي.




وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية للجثمان لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها وسبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.


البداية عندما تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغا من "مسعود. ع" يفيد بغياب نجله "بشير"، 16 عاما، عن المنزل، عقب انصرافه من العمل.


تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض اختفاء الشاب.


وبسؤال الأب، قال إن نجله يعمل بأحد المصانع، وعقب تأخره عن العودة للمنزل اتصل به فوجد هاتفه المحمول مغلقا ولم يعثر عليه وذهب للبحث عنه بمكان عمله.


وأضاف الأب أن زملاء نجله في العمل أخبروه أنهم شاهدوا نجله رفقة "هشام. م"، إلا أن الأخير أخبره أنه ترك "بشير" في أحد الأماكن ولم يعلم عنه شيئا منذ ذلك التوقيت.


وباستدعاء "هشام. م" إلى ديوان قسم شرطة أول العامرية، اعترف باستدراج المجني عليه أسفل كوبري الثروة السمكية وقتله وإخفاء جثته وسط البوص وسرقة متعلقاته.


انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى الكوبري المشار إليه وعثر على جثة المجني عليه، قمحي البشرة، ذو شعر أسود، يرتدي بنطلونا رصاصيا به آثار دماء وبنطال "ترينج" كحلي اللون.


وتبين من فحص الجثة أنه حافي القدمين ويغطي وجهه كمية كبيرة من الدماء وغير واضح المعالم ووجود إصابة منتصف الجبهة وأخرى بفروة الرأس.


وبإعادة سؤال المتهم، أدلى باعترافات تفصيلية حول جريمته قائلا إنه استدرج المجني عليه أسفل الكوبري المشار إليه نظرا لوجود خلافات بينهما بسبب العمل.


وأشار إلى أنه أقنعه بالذهاب معه لإحضار بوص لصناعة طائرات ورقية، وعقب وصولهما أسفل الكوبري غافله وضربه بماسورة حديد عثر عليها بمكان الحادث على رأسه من الخلف.


وقال إنه حاول خنق المجني عليه بعدها إلا أنه قاومه محاولا الدفاع عن نفسه فسقط الاثنان أرضًا، فقام بتكبيل يديه وضرب رأسه بسور خرساني حوالي أربع ضربات.


وأضاف المتهم أنه أجهز على المجني عليه بخنقه لمدة لا تقل عن 5 دقائق حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، موضحا أنه سحب جثته ووضع عليها "بوص" وألقى الماسورة الحديد بالمياه لإخفاء أثر جريمته.


وأضاف المتهم أنه استولى على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه ومبلغ مالي وفر هاربا من موقع الحادث.


تحرر المحضر رقم 4458 لسنة 2020 إداري أول العامرية، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
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