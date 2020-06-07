AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تبدأ الامتحانات 21 يونيو.. جدول امتحان الشهادة الإعدادية لطلاب معاهد البعوث الإسلامية

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:26 م
الطلاب الوافدين
الطلاب الوافدين
Advertisements
محمد شحتة
أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن جدول امتحان الشهادة الإعدادية لطلاب معاهد البعوث الإسلامية (المسابقة).

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات، يوم الأحد الموافق ٢١يونيو٢٠٢٠م، وسيتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من استمرار لعمليات التطهير لمقرات اللجان بصفة يومية للحفاظ على سلامة أبنائنا الوافدين والقائمين على الامتحانات.

يذكر أن امتحانات الثانوية الأزهرية ستجرى في موعدها المقرر له 21 يونيو الجاري دون أي تأجيل لها، وتم زيادة عدد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام من 580 إلى 650 تستقبل حوالي 130 ألف طالب وطالبة في محافظات مصر.

كما تم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة داخل اللجان من حيث التعقيم والتطهير بشكل مستمر حرصا على حياة الطلاب.
تبدأ الامتحانات 21 يونيو.. جدول امتحان الشهادة الإعدادية لطلاب معاهد البعوث الإسلامية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: الراسبون في الثانوية العامة هذا العام سيعيدون السنة بالنظام المعدل

وزير التعليم: الكتائب الإلكترونية تثير البلبلة وسنحاسبها بالقانون.. لا صحة لـ إلغاء الأبحاث والاكتفاء بنتيجة الترم الأول.. وامتحانات الثانوية العامة في موعدها.. واختبارات قبل الدراسة للمقصرين

ننشر جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

تعديلات جديدة على جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

رسميا.. الأزهر: تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية إلى 21 يونيو

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

ترشيحاتنا

الرقابة الإدارية: القبض على استشاري مشروعات بالبيئة لتلقيه رشوة

كلاكيت تاني مرة.. وفاة بقرة حامل في الهند بسبب تناولها طعاما مفخخا.. صور

هل قراءة القرآن على الماء ورشه في البيت تمنع الحسد والسحر؟

متأثرا بكورونا .. تفاصيل وفاة محمد الفولي أستاذ بطب بنها

لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

وزيرة خارجية السودان: إثيوبيا ستفكر مرتين قبل ملء سد النهضة.. والخرطوم طرف في المفاوضات وليست وسيطا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

كوب على الريق .. مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة

بعد التخفيضات الأخيرة.. أسعار ومواصفات بيجو 2008 peugeot .. صور