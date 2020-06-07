تبدأ الامتحانات 21 يونيو.. جدول امتحان الشهادة الإعدادية لطلاب معاهد البعوث الإسلامية

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن جدول امتحان الشهادة الإعدادية لطلاب معاهد البعوث الإسلامية (المسابقة).

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات، يوم الأحد الموافق ٢١يونيو٢٠٢٠م، وسيتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من استمرار لعمليات التطهير لمقرات اللجان بصفة يومية للحفاظ على سلامة أبنائنا الوافدين والقائمين على الامتحانات.

يذكر أن امتحانات الثانوية الأزهرية ستجرى في موعدها المقرر له 21 يونيو الجاري دون أي تأجيل لها، و تم زيادة عدد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام من 580 إلى 650 تستقبل حوالي 130 ألف طالب وطالبة في محافظات مصر.





كما تم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة داخل اللجان من حيث التعقيم والتطهير بشكل مستمر حرصا على حياة الطلاب.