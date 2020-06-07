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محافظات

ولادة توأم بمستشفي العزل في الأقصر

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:41 م
الدكتورة الهام محمود
الدكتورة الهام محمود مدير عام مستشفى عزل اسنا
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شمس يونس
أعلنت الدكتورة إلهام محمود، مدير عام مستشفى عزل اسنا  بجنوب الأقصر، اليوم الاحد ، عن ولادة أول توأم بداخل المستشفى .

وقالت ان المستشفي قد استقبل منذ أيام سيدة حامل مصابة فيروس كورونا  وهى فى الشهر التاسع من الحمل واليوم شعرت بآلام الولادة وتم تجهيز فريق طبي متخصص وتم عمل عملية قيصرية للام ووضعت توأماً .

وأكدت " إلهام " أن حالة التوأم والأم بصحة جيدة وتم وضع التوأم داخل حضانات العزل بالمستشفي وعمت الفرحة ارجاء المستشفى.

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وكان قد استمرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، فى تقديم خدمة المتابعة اليومية لحالات مصابي فيروس كورونا المستجد التى تم عزلها منزليًا والمخالطين لهم،.

حيث شكل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر فريق طبى من مسئولي الصحة لمتابعة جميع حالات الإصابة المعزولة منزليًا والمصنفين بأعراض بسيطة وكذلك متابعة المخالطين لهم.

 
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