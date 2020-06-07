ولادة توأم بمستشفي العزل في الأقصر

أعلنت الدكتورة إلهام محمود، مدير عام مستشفى عزل اسنا بجنوب الأقصر، اليوم الاحد ، عن ولادة أول توأم بداخل المستشفى .
وقالت ان المستشفي قد استقبل منذ أيام سيدة حامل مصابة فيروس كورونا وهى فى الشهر التاسع من الحمل واليوم شعرت بآلام الولادة وتم تجهيز فريق طبي متخصص وتم عمل عملية قيصرية للام ووضعت توأماً .
وأكدت " إلهام " أن حالة التوأم والأم بصحة جيدة وتم وضع التوأم داخل حضانات العزل بالمستشفي وعمت الفرحة ارجاء المستشفى.
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وكان قد استمرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، فى تقديم خدمة المتابعة اليومية لحالات مصابي فيروس كورونا المستجد التى تم عزلها منزليًا والمخالطين لهم،.
حيث شكل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر فريق طبى من مسئولي الصحة لمتابعة جميع حالات الإصابة المعزولة منزليًا والمصنفين بأعراض بسيطة وكذلك متابعة المخالطين لهم.