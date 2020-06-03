وصول جهاز فصل البلازما من المتعافين لعلاج مصابي كورونا بمستشفى الأقصر الدولى

أعلن الدكتور إسماعيل العربي مدير مستشفي الأقصر الدولى ، وصول جهاز فصل البلازما من المتعافين من فيروس كورونا لاستخدامه في علاج المصابين بالفيروس.و ذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتحت إشراف وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.
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وأوضح مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة الأقصر الدكتور محمد عبدالنعيم، أنه يجري التنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد، ومدير مستشفى العزل الصحي بإسنا الدكتورة إلهام محمد محمود، للإعلان عن بداية العمل قريبا بالجهاز لاستقبال المعافين من كورونا وذلك بالتنسيق عن طريق العلاقات العامة بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر عن طريق تليفون (01004579996 ـــ 01008567183).