AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وصول جهاز فصل البلازما من المتعافين لعلاج مصابي كورونا بمستشفى الأقصر الدولى

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:30 م
جهاز فصل البلازما
جهاز فصل البلازما من المتعافين لعلاج مصابين كورونا
Advertisements
شمس يونس
 أعلن الدكتور إسماعيل العربي مدير مستشفي الأقصر الدولى ، وصول جهاز فصل البلازما من المتعافين من فيروس كورونا لاستخدامه في علاج المصابين بالفيروس.و ذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتحت إشراف وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.


اقرأ أيضا: 

وأوضح مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة  الأقصر الدكتور محمد عبدالنعيم، أنه يجري التنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد، ومدير مستشفى العزل الصحي بإسنا الدكتورة إلهام محمد محمود، للإعلان عن بداية العمل قريبا بالجهاز لاستقبال المعافين من كورونا وذلك بالتنسيق عن طريق العلاقات العامة بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر عن طريق تليفون (01004579996 ـــ 01008567183).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نافذة أمل لمصابي كورونا.. صحة البرلمان تكشف عن مبادرة جديدة لتبرع المتعافين من كورونا بـ 1.5 لتر دم للعلاج.. برلمانيون: به مضادات للفيروس ونقلها للمصابين ينقذ عددا كبيرا من المرضى

خروج ١٣ حالة من مستشفى عزل الطود بالأقصر بعد التعافي من فيروس كورونا.. صور

خروج 5 حالات من مستشفى عزل الطود بالأقصر

بدء سحب عينات بلازما من المتعافين من فيروس كورونا بأسوان

لفظ أنفاسه داخل مستشفى أسسها.. تفاصيل وفاة طبيب بـ فيروس كورونا في الأقصر

في 24 ساعة.. وفاة ثاني طبيب بالأقصر بسبب كورونا

ترشيحاتنا

السور التي تفرج الهم والكرب.. داوم عليها

إصابات كورونا في السعودية تتخطى حاجز الـ 90 ألف حالة

النائب العام يأمر بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة

تهديد كبير.. الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية مدمرة من فيروس كورونا

مجلس الوزراء يستعرض ضوابط الأوقاف لعودة الشعائر الدينية بالمساجد

الصحة تعلن اشتراطات وقواعد العزل المنزلى لمصابي فيروس كورونا.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. نداء عاجل من محامي جورج فلويد.. ووعيد لـ3 متورطين في قتل الضحية

شاهد.. فورد برونكو 2021 فى تصميم تخيلى جديد .. صور

يرفع الأنيميا ويقوي المناعة.. طريقة عمل عصير الكيوي بالموز