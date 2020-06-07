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حوادث

قبل طرحها بالساحل والسيدة زينب.. ضبط 10 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:44 م
مستلزمات طبية مغشوشة
مستلزمات طبية مغشوشة
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كتب محمد صبرى
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك شركة مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الساحل لحيازته ( 5300 قطعة مستلزمات طبية "جوانتى - كمامة") مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط صاحب شركة "بدون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وتبين حيازته ( 4500 قطعة مستلزمات طبية "سرنجات - جوانتى – ماسحة كحولية") مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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