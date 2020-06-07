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تعليم

إدارة البعثات بالتعليم العالي تعلن عن أحدث المنح وطرق التقديم

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:19 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عملية تقييم الخطط البحثية تتم حاليا online من خلال Zoom Meeting بشكل دوري ويتم إرسال تفاصيل المقابلة الشخصية من خلال البريد الإلكتروني.

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وفي سياق متصل أعلن الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن فتح باب التقدم لبرنامج “مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين” وفقا للإتفاقية رقم 263 – 298الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، وتنص هذه الإتفاقية على توفير منح دراسية بغرض رفع كفاءة (مؤسسات الحكومة المصرية والجامعات والمراكز البحثية وأماكن محدودة للقطاع الخاص) للمساهمة فى النمو الاقتصادي القومى، وهذه المنح متاحة للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة. 

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وأوضحت أن أنواع الإيفاد:

–  منح للحصول على درجة الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى عامين.

–  منح للحصول على درجة الماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بحد أقصى عامين.

–  منح للحصول على مهمة علمية لما بعد الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة ستة أشهر كاملة.

–  منح للحصول على تدريب لمدة فصل دراسي كامل بالولايات المتحدة الأمريكية من ثلاثة أشهر بحد أدنى إلى أربعة أشهر بحد أقصى.

وهذه المنح ستفيد الحاصلين عليها في تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفي في الحاضر والمستقبل، والمخصصات المالية لهذه المنح محددة وغير خاضعة للائحة البعثات المالية.

بينما التقدم للبرنامج يتم بالبريد الإلكتروني خطاب معتمد ومختوم يفيد بتفويض المؤسسة لممثلها لحضور ورشة العمل (بحد أقصى 2 ممثلين عن كل مؤسسة)، ويشمل البيانات الآتية: الاسم – الوظيفة – جهة العمل – البريد الإلكتروني – رقم الموبايل.

وعلما بأنه لن يتم إرسال بريد إلكتروني بتأكيد الحضور ومكان إقامة ورشة العمل إلا لمن سيرسل خطاب تفويضه معتمدا ومختوما من المؤسسة.

ونموذج التقدم للبرنامج (A )ومعاييرالمفاضلة والاختيار(B ), الخاصة بالمنح المشار إليها متاحة على الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2020.

كما ستقبل المقترحات وملفات السادة المرشحين اعتبارًا من يوم 1 مارس 2020 وحتى 4 يونيو 2020.

ويتم إجراء مقابلات شخصية للسادة المرشحين لقياس مدى القدرة على التواصل وعمق الفهم للمقترح البحثي.

ولا تمييز بين المتقدمين بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو لأي سبب آخر.
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