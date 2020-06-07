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تعليم

آخر موعد 15 يونيو .. ننشر رابط التقدم لمنحة جامعة Central South بالصين

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:02 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
أعلن المكتب الثقافى المصرى ببكين عن توفير المجلس الصينى منحًا لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لعام 2020 للدراسة بجامعة Central South  بالصين.

وآوضحت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اخر موعد للتقدم هو يوم 15 يونيو الجاري. 

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ولمزيد من التفاصيل يمكن  زيارة الموقع الالكترونى التالي:



الخاص بالتقدم للمرحله الجامعية الاولى:

الخاص بالتقدم لمرحله الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه ) :  


الرابط الخاص بالتقدم :



علما بان اخر موعد للتقدم لهذه المنح هو :  20 مايو 2020

الرابط الخاص بالمنح المقدمه من جامعة CENTRAL SOUTH  :




واخر موعد للتقدم هو 15 يونيه 2020
علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح
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