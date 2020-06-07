آخر موعد 15 يونيو .. ننشر رابط التقدم لمنحة جامعة Central South بالصين

أعلن المكتب الثقافى المصرى ببكين عن توفير المجلس الصينى منحًا لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لعام 2020 للدراسة بجامعة Central South بالصين.
وآوضحت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اخر موعد للتقدم هو يوم 15 يونيو الجاري.
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ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الالكترونى التالي:
الخاص بالتقدم للمرحله الجامعية الاولى:
الخاص بالتقدم لمرحله الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه ) :
الرابط الخاص بالتقدم :
علما بان اخر موعد للتقدم لهذه المنح هو : 20 مايو 2020
الرابط الخاص بالمنح المقدمه من جامعة CENTRAL SOUTH :
واخر موعد للتقدم هو 15 يونيه 2020
علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح