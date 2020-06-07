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تعليم

لتحقيق التباعد بين الطلاب.. تعليم الوادي الجديد تخصص 12 لجنة لامتحانات الثانوية العامة

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:44 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم
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منصور ابوالعلمين
تواصل المراكز الإدارية الخمس على مستوى محافظة الوادي الجديد، الاستعدادات المختلفة لبدء امتحانات الثانوية العامة والتى ستبدأ فى 21 من يونيو الجارى على مستوى 12 لجنة عامة لإمتحانات الثانوية العامة على مستوى الإدارات التعليمية التى تضم 1914 طالبا وطالبة.

وقال صلاح ميرغنى وكيل وزارة التربية والتعليم فى الوادى الجديد، إنه تم تجهيز اللجان لنحو 14 طالبًًا في اللجنة الواحدة لضمان تباعد المسافات بين الطلاب، والوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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وأضاف أنه  تم تجهيز لجان الدبلومات الفنية والتي ستنطلق امتحاناتها في نفس الموعد المحدد لامتحانات الثانوية العامة، وهناك تواصل يومى مع مديرى الإدارات التعليمية لضمان القيام بالتعقيم المستمر للجان وتجهيزها بالكامل، وإصلاح أي اعطال فى مرافق اللجان لضمان بدء الإمتحانات وسط حماية للطلاب والملاحظين.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن إدارة الخارجة التعليمية تضم 5 لجان، وإدارة الداخلة تضم 4 لجان، بينما توجد لجنة واحدة فقط في كل من مراكز بلاط وباريس والفرافرة، بواقع 1803 طلاب وطالبات من الطلاب النظاميين الجدد.

ولفت إلي أن هناك  14 طالبا من الجدد بنظام المنازل، و7 طلاب نظاميين راسبين، و18 طالبا بنظام المنازل راسبين أيضًا من العام الماضي بإجمالي 1941 طالبا وطالبة.
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