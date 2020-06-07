سموحة يبحث تطورات الأوضاع وترشيد النفقات

يعقد مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر اجتماع مساء اليوم" الأحد"، لبحث تطورات الأوضاع داخل الساحة الرياضية .





ويناقش مجلس إدارة نادي سموحة العديد من الملفات والتي تأتي في مقدمتها ترشيد النفقات وإعادة الهيكلة وترتيب الأوضاع داخل النادي .





ويسعي مجلس إدارة نادي سموحة زيادة موارد النادي خلال الفترة القادمة خصوصا عقب الأزمة المالية الحالية التي تعرضت لها الكثير من الأندية بسبب توقف النشاط الرياضي لإنتشار فيروس كورونا المستجد.





وتمكن فرج عامر خلال فترة الماضية تدشين بعض المشروعات التي ساهمت في رفع موارد نادي سموحة والخروج من الأزمة بشكل مؤقت .





ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة نادي سموحة في اجتماع اليوم ملف الأجهزة الفنية والإدارية الخاصة بالموسم الجديد في كافة الألعاب خصوصا بعد حداث بعض التغيرات الفنية والإدارية خلال الفترة الماضية .



