مدير المصري البورسعيدي: الإنتاج طلب 10 ملايين مقابل عامر عامر

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي المصري، كواليس المفاوضات لضم عامر عامر حارس الإنتاج الحربي الذي فشل في الانتقال إلى الفريق البورسعيدي بسبب سعره العالي.





وقال السقا عبر قناة "أون تايم سبورتس1": "اتصلت بخالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج لأطلب عامر عامر وأبلغني أن سعره 10 ملايين جنيه فقلت له شكرا وأنهيت المكالمة".





وأضاف "وجدت السعر المطلوب فيه كبير للغاية".





من جانبه شرح خالد مهدي لماذا طلب 10 ملايين جنيه لبيع حارسه قائلا: "إن عامر عامر تلقى عروضا من السعودية بنفس القيمة".



