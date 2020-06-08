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رياضة

مدير المصري البورسعيدي: الإنتاج طلب 10 ملايين مقابل عامر عامر

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:06 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي المصري، كواليس المفاوضات لضم عامر عامر حارس الإنتاج الحربي الذي فشل في الانتقال إلى الفريق البورسعيدي بسبب سعره العالي.

وقال السقا عبر قناة "أون تايم سبورتس1": "اتصلت بخالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج لأطلب عامر عامر وأبلغني أن سعره 10 ملايين جنيه فقلت له شكرا وأنهيت المكالمة".

وأضاف "وجدت السعر المطلوب فيه كبير للغاية".

من جانبه شرح خالد مهدي لماذا طلب 10 ملايين جنيه لبيع حارسه قائلا: "إن عامر عامر تلقى عروضا من السعودية بنفس القيمة".

ويعد عامر عامر من أبرز حراس المرمي في الدوري المصري خلال الفترة الماضية، وبسبب تألقه استدعي إلى منتخب مصر مع حسام البدري.
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