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رياضة

كلام وكلاء.. حمادة صدقي: حسام حسن لم يصله عرض رسمي ..فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:20 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة أن فرج عامر رئيس النادي صنع نقلة تاريخية لسموحة على المستوى الرياضي والاستثماري منذ تسلمه رئاسة النادي.


وأضاف حمادة صدقي في تصريحات لبرنامج " اون تايم سبورت " أن جميع العروض التي تلقاها سموحة بخصوص حسام حسن نجم الفريق كانت عبر وكلاء مشددا على أنه لم يصل سموحة أي عرض رسمي من اجل التعاقد معه.


وأضاف صدقي أن سموحة يملك 7 عناصر شابة قادرة على سد الفراغ حال غياب أي لاعب كبير.


وتابع أنه لم يكن يرغب في  خوض نهائي كأس مصر 2014 أمام الزمالك مشددا على ان حافلة فريق سموحة تعرضت للتحطيم قبل مواجهة الزمالك 2014.


وأضاف أن طرد طارق حامد أمام الزمالك في نهائي كأس مصر 2014 أحد أسباب الخسارة.
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