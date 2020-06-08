خلال شهر.. ضبط 34 عنصرا إجراميا قاموا بغسل 830 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال شهر مايو 2020 من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 34 عنصرا إجراميا لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة .





وحاول المتهمون غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقاموا بشراء عقارات وسيارات ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .









قدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالى (830 مليون جنيه) تقريبًا.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.



