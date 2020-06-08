AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بسبب البروتوكول الجديد .. وزيرة الصحة: تراجع نسب وفيات كورونا واستقرار أعداد الإصابات.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:27 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
آيات أحمد
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن هناك استقرارا في عدد الحالات المصابة بـ"فيروس كورونا" المستجد"، وتراجع لنسب الوفيات، مشيرة إلى أن السبب يعود لاعتماد البروتوكول الجديد والذى يشمل توزيع العلاج حتى باب البيت، وبروتوكول الحالات الشديدة، والالتزام بالعزل المنزلي فضلا عن انضمام 320 مستشفى ليصل الإجمالي إلى 372 مستشفى عزل صحي.


وأضافت وزيرة الصحة خلال لقاء خاص على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أنه تم التشديد من القيادة السياسية لرعاية الأطقم الطبية وبناء عليه تم تخصيص أسرة معينة لصالح الطاقم الطبي في كل مستشفى مع بروتوكول حماية وأعلى رعاية لهم بجانب تحاليل قبل وبعد دخولهم المستشفى ولكن شباب الأطباء يفضلون العزل المنزلي ويتم متابعتهم أيضا.


وأوضحت أنه مع ارتفاع الحالات نتيجة التخالط قبل عيد الفطر تم اعتماد 5013 وحدة صحية و1000 سيارة قوافل في جميع أنحاء الجمهورية تتيح بروتوكول العلاج وتوصله إلى المخالطين والمقيمين بالعزل المنزلي.

وتابعت أنه يتم تحديث بروتوكول علاج فيروس كورونا أولًا بأول، و رغم توقف بعض الدول عن استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين ضمن بروتوكول العلاج لكون الدواء فعال في مصر للحالات البسيطة والمتوسطة، مشيرة إلى وجود نتائج قوية مع البلازما للمتعافين خاصة للحالات الحرجة، لذلك توسعنا فيها مع فتح أبواب مراكز الدم للمساهمة في علاج الحالات الشديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيدروكسي كلوروكوين.. الدواء السحري لكورونا.. فرنسا ومنظمة الصحة ترفضه.. والعالم وترامب يرحبون به

فشل في علاج كورونا.. قصة دواء هيدروكسي كلوروكوين منذ إعلان ترامب وحتى حظر استخدامه

بعد توقف ترامب عن استخدامه.. لهذه الأسباب رفضت مصر استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين

صحة شمال سيناء: تخصيص شنطة علاج لمصابى كورونا المعزولين بالمنزل

لجنة مكافحة كورونا: أبقينا على هيدروكسي كلوروكوين في علاج كورونا ودول العالم ستعاود استخدامه

الصحة: هيدروكسي كلوروكين أثبت فعاليته في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة.. فيديو

ترشيحاتنا

قضت على الفيروس وعادت للحياة.. 15 بلدا تخلو من كورونا من بينها دولة عربية وحيدة

ذكرى وفاته ..أبرز وصايا النبي عليه الصلاة والسلام

انطلاق المرحلة الأولى من التجارب السريرية لجسم مضاد محايد ضد كورونا في الصين

مرتضى منصور يكشف السبب وراء تسريب عقود لاعبي الزمالك

أمريكا تنتظر الكارثة.. عاصفة كريستوبال ترفع حالة الطوارئ القصوى

3 مدن يستجاب فيها الدعاء .. علي جمعة يكشف عنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين هيونداي توسان hyundai tucson و بيجو 3008 peugeot .. صور

بعد معركة دامت 6 أشهر مع كوفيد 19.. هل اقتربنا من هزيمة كورونا؟

بإطلالة أنيقة ... ميس حمدان تتألق في أحدث ظهور لها