بسبب البروتوكول الجديد .. وزيرة الصحة: تراجع نسب وفيات كورونا واستقرار أعداد الإصابات.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن هناك استقرارا في عدد الحالات المصابة بـ"فيروس كورونا" المستجد"، وتراجع لنسب الوفيات، مشيرة إلى أن السبب يعود لاعتماد البروتوكول الجديد والذى يشمل توزيع العلاج حتى باب البيت، وبروتوكول الحالات الشديدة، والالتزام بالعزل المنزلي فضلا عن انضمام 320 مستشفى ليصل الإجمالي إلى 372 مستشفى عزل صحي.









وأضافت وزيرة الصحة خلال لقاء خاص على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أنه تم التشديد من القيادة السياسية لرعاية الأطقم الطبية وبناء عليه تم تخصيص أسرة معينة لصالح الطاقم الطبي في كل مستشفى مع بروتوكول حماية وأعلى رعاية لهم بجانب تحاليل قبل وبعد دخولهم المستشفى ولكن شباب الأطباء يفضلون العزل المنزلي ويتم متابعتهم أيضا.









وأوضحت أنه مع ارتفاع الحالات نتيجة التخالط قبل عيد الفطر تم اعتماد 5013 وحدة صحية و1000 سيارة قوافل في جميع أنحاء الجمهورية تتيح بروتوكول العلاج وتوصله إلى المخالطين والمقيمين بالعزل المنزلي.



