بحوش عشان الحج فهل علي زكاة مال.. مستشار المفتي يرد.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن بعض العلماء اختلفوا في حكم جمع المال من أجال الحج "تحويش المال".





وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، في رده على سؤال "بحوش الأموال من أجل اذهاب للحج.. فهل علي زكاة ؟ أن البعض قال بأنه لا يجوز جمع المال وتخزينه من اجل الحج قائلا "مش لازم تحوش" والبعض الأخر قال بالجواز.





وأشار إلى أن الفريق الأول قال بأنه لا يجب تحصيل شرط وجوب الحج، وتجب الزكاة إذا حضر المال بدون تخزين.





وأوضح، أن إخراج زكاة المال جائز في مال الحج إذا فاض عن الحاجة ويجوز عدم إخراجها لمن أراد تخزين المال لتحصيل شرط وجوب الحج وفي كل الأحوال الزكاة عبادة والحج عبادة.





الزكاة على المال المدخر

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه : " أدخر مبلغًا لأدفعه قسط شقة و قد بلغ النصاب فهل فيه زكاة " ؟ .