إخراج المحجور عليه زكاة المال.. دار الإفتاء تحدد 4 شروط

قالت دار الإفتاء المصرية، إن إخراج زكاة المال واجبة على المحجور عليه إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، مع مراعاة ألا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول.
وأضافت « الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: « هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال مع بيان النسبة للأهمية؟»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، أن يشترط أيضًا أن يكون المال فاضلًا عن الحاجة الأصلية.
وأوضحت دار الإفتاء أن المال المُعَد لشراء الحاجة الأصلية؛ لا زكاة فيه، وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار21.
أمين الفتوى: زكاة المال لا تدخر.. ويجب إعطاؤها للفقير