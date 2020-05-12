هل المال المدخر لشراء شقة عليه زكاة.. الأزهر يجيب

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حكم الاقتراض من البنك لشراء سيارة.. الأزهر للفتوى يجيب

حكم الاقتراض من البنك لشراء سيارة.. سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ«فيس بوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.





وقال الشيخ أحمد عبدالحليم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، الأصل في الاقتراض أنه لا يحوز شرعا ، ولكن طالما أن البنك سيشتري السيارة ثم يبيعها للعميل بالتقسيط فهنا العملية جائزة شرعا .





وأضاف عبد الحليم أما إذا حصل الشخص على مبلغ من المال من البنك عبى سبيل القرض وذهب لشراء السيارة ثم يسدد للبنك بالزيادة فهذا ربا غير جائز شرعا .