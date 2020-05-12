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ديني

هل المال المدخر لشراء شقة عليه زكاة.. الأزهر يجيب

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:00 ص
هل المال المدخر لشراء
هل المال المدخر لشراء شقة عليه زكاة
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عبد الرحمن محمد
هل المال المدخر لشراء شقة عليه زكاة ..  سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء. 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن الصادق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى ، قائلا: طالما المبلغ مخصص لهذا الأمر فليس عليه زكاة ، ولكن عليك بالتعجيل بشراء الشقة وخاصة إذا كان هذا المبلغ بالغ للنصاب ومر عليه الحول وفائض عن حاجتك فعليك اخراج زكاة المال عليه 2.5 % . 

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حكم الاقتراض من البنك لشراء سيارة.. الأزهر للفتوى يجيب

حكم الاقتراض من البنك لشراء سيارة.. سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ«فيس بوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.

وقال الشيخ أحمد عبدالحليم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، الأصل في الاقتراض أنه لا يحوز شرعا ، ولكن طالما أن البنك سيشتري السيارة ثم يبيعها للعميل بالتقسيط فهنا العملية جائزة شرعا  .

وأضاف عبد الحليم أما إذا حصل الشخص على مبلغ من المال من البنك عبى سبيل القرض وذهب لشراء السيارة ثم يسدد  للبنك بالزيادة فهذا ربا غير جائز شرعا .

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