هل يجوز إفطار الصائمين من زكاة المال؟ دار الإفتاء ترد.. فيديو

هل يجوز احتساب إفطار صائمين غير قادرين يوميا من زكاة المال؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء.





وقال الشيخ أحمد وسام، في إجابته على السؤال، إنه يجوز احتساب إفطار الصائمين غير القادرين من زكاة المال طالما يتم تمليكهم هذا الطعام.





الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة