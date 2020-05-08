هل يجوز إفطار الصائمين من زكاة المال؟ دار الإفتاء ترد.. فيديو

هل يجوز احتساب إفطار صائمين غير قادرين يوميا من زكاة المال؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء.
وقال الشيخ أحمد وسام، في إجابته على السؤال، إنه يجوز احتساب إفطار الصائمين غير القادرين من زكاة المال طالما يتم تمليكهم هذا الطعام.
الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة
أوضح مجمع البحوث، أن زكاة الفطر
متعلقة بالأبدان وزكاة المال متعلقة بالمال ، وزكاة المال تجب على من يملك المال لكن زكاة الفطر تجب على من تلزمه النفقة.
وأضاف: زكاة المال
يشترط لوجوبها النصاب والحول ، أما زكاة الفطر فيكفي في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه ، زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين فقط بينما تتنوع مصارف زكاة المال إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها ، أما الصدقة فهي تطوع وليست واجبة وتختلف الصدقة عن الزكاة
في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك .