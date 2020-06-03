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ديني

هل يجوز جدولة زكاة المال وإخراجها على دفعات بعد بلوغ الحول؟ .. البحوث الإسلامية يوضح

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:33 ص
الازهر الشريف
الازهر الشريف
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عبد الرحمن محمد

هل يجوز جدولة زكاة المال بعد بلوغ الحول بإخراجها على دفعات؟ سؤال ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحتها الرسمية وأجابت لجنة الفتوى وقالت إن دفع زكاة المال على دفعات بعد حلول الحول : الأصل فيه هو عدم الجواز، وأنه يجب على من لزمته الزكاة وملك من المال نصابًا وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر، ويأثم الشخص بهذا التأخير.


وأضافت لجنة الفتوى: قال الشيرازي في المهذب "من وجبت عليه الزكاة لم يجز له تأخيرها، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير" وقال الدسوقي المالكي في حاشيته: "ووجب تفرقتها على الفور، وأما بقاؤها عنده، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها فلا يجوز" .

 

وعلى ذلك فلا يجوز لصاحب المال إبقاء الزكاة عنده، وإخراجها على دفعات إلا إذا كان هذا التأخير لعذر كأن لم يكن عند المزكي من المال ما يخرج به الزكاة فيؤخر إخراجها حتى يتيسر له المال ثم يبادر بإخراجها متى توفر له المال، فحينئذ لا يحرم التأخير لأن هذا عذر، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"(التغابن: 16).


وأوضحت اللجنة: فلو كان هذا المال الذي يخرجه المزكي لا يتوفر له إلا على دفعات أو أقساط جاز له أن يخرجه كذلك ولكن متى توفر له المال دفعة واحدة حرم عليه إخراجه على دفعات .

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