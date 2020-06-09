AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة تكشف تفاصيل الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى بنها التعليمى

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:59 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد فوزى، مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبى، إن واقعة تعدى أهل مريضة بمستشفى بنها التعليم، على الأمن وطاقم التمريض وتحطيم بعض الأساس، تم تحرير محضر بها فى قسم الشرطة وتم القبض على المعتدين.

وأضاف "فوزى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الواقعة تأتى فى إطار الاعتداءات المتكررة على الأطباء بسبب العاطفة الجياشة من أهل المرضى التى ترفض القوانين والقواعد التى يتم اتباعها فى المستشفيات، تنتهى بالاعتداء.

وأشار مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبى، إلى أنه  لابد أن يعى المواطنون أن الأطباء يعملون فى ظل ضغط نفسى وبدنى غير مسبوق، وتابع: "الأطباء يعملون فى ظرف خطير..ونحن نعانى من ضغط نفسى فى ظل وباء كورونا وما يهمنا أن يعلم المواطنون ذلك".

وأكد "فوزى"، أن الأجهزة الطبية بقسم العزل، لم يلحقها أى ضرر بسبب واقعة التعدى والتحطيم وأن الحطام الذى تم لحق بمكاتب وأشياء أخرى بسيطة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة طنطا: لا تهاون في حق الطبيب المعتدى عليه وإحالة المتهم للنيابة

القصة الكاملة لاعتداء أهالي مريض على طبيب أثناء عمله بـ طوارئ طنطا الجامعي.. إحالة الواقعة للنيابة لمحاسبة المعتدين.. والأطباء يتضامنون ..صور

مساعد وزيرة الصحة: الدولة تقدم كل سبل الدعم للأطباء سواء المعنوي أو المادي.. فيديو

الصحة: تدريب 3000 من الأطقم الطبية لمكافحة العدوى و600 طبيب لأعمال الرعاية

شهامة الجيش الأبيض .. أطباء "بنها التعليمي" يجرون جراحة عاجلة لمصاب بكورونا رغم الاعتداء عليهم

ترشيحاتنا

الأطباء.. ارتفاع ضحايا كورنا من جيش مصر الأبيض لـ 57

بعد رفض الأبناء تغسيل والدتهم المتوفاة بكورونا.. فتاة تشكل فريقا لهذه المهمة في الفيوم.. فيديو

كيف أؤدي الصلوات الفائتة منذ سنين.. دار الإفتاء تجيب

مؤسسة النفط الليبية: هجوم مسلح على حقل الشرارة النفطي

في ذكرى ميلاد زيزي البدراوي.. لماذا رفضت القُبلات والمشاهد الساخنة؟

بإطلالة مبهجة.. ريهام أيمن تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلى لأول سيارة لاند روفر مزيج الـSUV والبيك-أب..صور

بإطلالة مبهجة.. ريهام أيمن تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

مكياج جذاب.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها..شاهد