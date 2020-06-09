الصحة تكشف تفاصيل الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى بنها التعليمى

قال الدكتور محمد فوزى، مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبى، إن واقعة تعدى أهل مريضة بمستشفى بنها التعليم، على الأمن وطاقم التمريض وتحطيم بعض الأساس، تم تحرير محضر بها فى قسم الشرطة وتم القبض على المعتدين.





وأضاف "فوزى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الواقعة تأتى فى إطار الاعتداءات المتكررة على الأطباء بسبب العاطفة الجياشة من أهل المرضى التى ترفض القوانين والقواعد التى يتم اتباعها فى المستشفيات، تنتهى بالاعتداء.





وأشار مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبى، إلى أنه لابد أن يعى المواطنون أن الأطباء يعملون فى ظل ضغط نفسى وبدنى غير مسبوق، وتابع: "الأطباء يعملون فى ظرف خطير..ونحن نعانى من ضغط نفسى فى ظل وباء كورونا وما يهمنا أن يعلم المواطنون ذلك".





وأكد "فوزى"، أن الأجهزة الطبية بقسم العزل، لم يلحقها أى ضرر بسبب واقعة التعدى والتحطيم وأن الحطام الذى تم لحق بمكاتب وأشياء أخرى بسيطة".