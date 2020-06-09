فيديوجراف.. لسنا في مرحلة الذروة.. أهم تصريحات مستشار الرئيس بشأن فيروس كورونا

أصدر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية مجموعة من التصريحات المهمة بشأن تطورات فيروس كورونا المستجد لتوضيح بعض النقاط الهامة بشأن زيادة عدد حالات الإصابة وتوفير اللقاح لمكافحة الوباء .
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وقال إن زيادة أعداد الإصابات بـ فيروس كورونا شئ متوقع ، مؤكدًا أن الزيادة أفقية ومن المتوقع استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك نتيجة التكدس والزحام فى أسبوع عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا مرض معد وينتقل من شخص مصاب لعدة أشخاص غير مصابين، مضيفًا أن زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا فى الكثير من الأحيان زيادة عائلية نتيجة التجمعات العائلية.
ونستعرض المزيد من التفاصيل عن أبرز تصريحات الدكتور عوض تاج الدين من خلال الفيديوجراف التالي.