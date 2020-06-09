AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. لسنا في مرحلة الذروة.. أهم تصريحات مستشار الرئيس بشأن فيروس كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:00 ص
ذروة كورونا
ذروة كورونا
Advertisements
منار شعبان
أصدر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية مجموعة من التصريحات المهمة بشأن تطورات فيروس كورونا المستجد لتوضيح بعض النقاط الهامة بشأن  زيادة عدد حالات الإصابة وتوفير اللقاح لمكافحة الوباء .

اقرأ ايضا:
فيديو جراف| كورونا أضعف 100 مرة .. ومصل بريطاني في أغسطس

وقال إن زيادة أعداد الإصابات  بـ فيروس كورونا شئ متوقع ، مؤكدًا أن الزيادة أفقية ومن المتوقع استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك نتيجة التكدس والزحام فى أسبوع عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا مرض معد وينتقل من شخص مصاب لعدة أشخاص غير مصابين، مضيفًا أن زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا فى الكثير من الأحيان زيادة عائلية نتيجة التجمعات العائلية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن أبرز تصريحات الدكتور عوض تاج الدين من خلال الفيديوجراف التالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو جراف.. خطوات دفن المتوفى بـ فيروس كورونا

عوض تاج الدين: حالة واحدة تجعلنا نقلق من تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا

فرج عامر: تصريحات تاج الدين تؤكد خطورة الاستهتار بإجراءات الوقاية من كورونا

فيديو جراف| كورونا أضعف 100 مرة .. ومصل بريطاني في أغسطس

عوض تاج الدين: فقدان الشم والتذوق لا ينطبق على كل مصابى كورونا..فيديو

مستشار الرئيس للصحة: لسنا فى فترة الذروة والكمامة القماشية تحمي من كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

فضل الصدقة للمريض.. أوصى بها النبي في هذه الأمراض

شاهده ينتحر.. كلب يمكث 4 أيام على كوبري حزنا على صديقه.. صور

دعاء لجلب الرزق الوفير وقت الأزمات

لمرضى السكري.. فيروس كورونا أشد شراسة عند إصابتكم به

العربية: دخول وحدات من الجيش الوطني الليبي إلى حقول النفط بالجنوب

مفاجأة من العيار الثقيل.. كوب من الشاى يخفض الكولسترول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصيبت بنوبة قلبية.. أم شابة تلقى حتفها أمام طفليها خلال نزهة عائلية

بملابس رسمية.. منة فضالى تستعرض أناقتها بهذه الملابس

معلومات جديدة عن رولز رويس جوست 2021.. صور