فيديوجراف.. لسنا في مرحلة الذروة.. أهم تصريحات مستشار الرئيس بشأن فيروس كورونا

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وقال إن زيادة أعداد الإصابات بـ فيروس كورونا شئ متوقع ، مؤكدًا أن الزيادة أفقية ومن المتوقع استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك نتيجة التكدس والزحام فى أسبوع عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا مرض معد وينتقل من شخص مصاب لعدة أشخاص غير مصابين، مضيفًا أن زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا فى الكثير من الأحيان زيادة عائلية نتيجة التجمعات العائلية.



