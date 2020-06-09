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اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: نتوقع تسجيل 2500 إصابة يومية بالفيروس خلال يونيو.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:23 ص
الدكتور حسام حسني
الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا
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محمود محسن
أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن المسحات التي تجرى للمشتبه في إصابتهم بفيروس " كورونا " لم يتم إلغاؤها في البرتوكول الجديد، وتم رفع درجات الاشتباه بالاشاعات المقطعية، وبالتالي المسحة موجودة في التشخيص.

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن" عبر فضائية "العربية الحدث" أن منظمة الصحة العالمية ذكرت ان المصاب الذي ظهرت عليه الاعراض وبعد مرور 10 ايام من الاصابة وتماثله للشفاء ليس هناك داعٍ لانتظاره المسحة ويمكنه المغادرة .

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ان البرتوكول الجديد ألغى المسحة (في حالة الخروج والتحسن)  وهذا ليس إجراء يخص وزارة الصحة، بل تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأشار الدكتور حسام حسني إلى أن أرقام الإصابات المعلنة يوميا واقعية لمن طلب إجراء المسحات لكن هناك اعداد اخرى من الاصابات لم تطلب إجراء المسحات، وهم أصحاب الاعراض البسيطة التي تظهر عليهم ويتوجهون لطبيب عادي ويأخذون العلاج اللازم دون حاجة لإجراء مسحة ".

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أننا مازلنا في مرحلة المنحنى المتصاعد ونتوقع في شهر يونيو أن نسجل 2000 إصابة يومية وفي السيناريو الأسوا 2500 لكن رغم ذلك مازالت أرقام المنحنى في نطاق التغطية الصحية للمنظومة الصحية.
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