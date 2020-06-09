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أخبار العالم

ليبيا تسجل أكبر حصيلة يومية بإصابات كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:47 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في أكبر حصيلة يومية. 


وكان المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أعلن أمس تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في ليبيا. 


وقال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن هناك 150 محاولة لاكتشاف لقاح أو تطعيم ضد فيروس كورونا.


وأضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "أعتقد ان أول لقاح يطرح سيكون الخاص بجامعة أوكسفورد الذي يظهر نتائج مبشرة وإيجابية ويتم تجربته على الف مريض في إنجلترا ".


وتابع تاج الدين: "أول كمية ستكون في شهر سبتمبر بـ 400 مليون جرعة وهناك خطة لإنتاج 2 مليار جرعة من هذا اللقاح".
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