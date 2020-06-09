يحدث اليوم.. إعلان الشرائح الجديدة لأسعار الكهرباء.. ونتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. واستكمال مباحثات سد النهضة

يشهد اليوم الثلاثاء، 9 من يونيو 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:





القاهرة.. يعقد اجتماع "عن بعد" بين وزراء الري في مصر الدكتور محمد عبد العاطي، والسودان ياسر عباس ، وإثيوبيا سيليشي بقلي، وذلك استكمالا لجولات التفاوض السابقة حول سد النهضة.





القاهرة.. تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال مؤتمر صحفي الشرائح الجديدة لأسعار الكهرباء وذلك لجميع الاستخدامات للعام المالي الجديد 2020/ 2021.





القاهرة.. يعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب اجتماعا "افتراضيا"، برئاسة مصر وعضویة كل من: المملكة الأردنیة الهاشمیة، ودولة الإمارات العربیة المتحدة، ومملكة البحرین، وتونس، والجزائر، والمملكة العربیة السعودیة، والمملكة المغربیة وذلك للتحضير لاجتماع المجلس الوزاري.





القاهرة.. تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعين، يناقش الأول القرار الجمهوري رقم 113 لسنة 2020، بشأن خطاب الاتفاق بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية؛ وتستكمل اللجنة في اجتماعها الثاني صياغة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ مشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.





القاهرة.. الإعلان عن نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، في تمام الساعة الواحدة ظهرا.





القاهرة.. يعقد مؤتمر صحفي (أونلاين) لتوضيح الأمور المتعلقة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والإجراءات الاحترازية المشددة التي يتخذها الأزهر للحفاظ على سلامة الطلاب وكل القائمين على الامتحانات.





بكين.. تعقد الجولة العاشرة من الحوار الاستراتيجي "رفيع المستوى" بين الصين والاتحاد الأوروبي، برئاسة عضو مجلس الدولة ، وزير الخارجية الصيني وانج يي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.





بيونج يانج.. يدخل قرار كوريا الشمالية بقطع جميع علاقاتها مع جارتها الجنوبية حيز النفاذ.





موسكو.. تبدأ العاصمة الروسية موسكو في تطبيق قرار إلغاء نظام العزل الصحي والتحرك بتصاريح بالعاصمة.





القاهرة.. تبدأ منصة "مصنع الفيلم العربي القصير"، بث 7 أفلام عربية قصيرة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وذلك ضمن أسبوع الفيلم القصير.