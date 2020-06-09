صدى البلد.. رسائل الجماهير لـ حسام عاشور بعد رحيله عن الأهلي.. فيديو





وكان قد حقق قائد النادي الأهلي ٣٤ بطولة ونجح في حصد ١٢ لقب الدوري المصري بالاضافه إلي تحقيق درع دوري ابطال افريقيا للمرة الخامسة في تاريخه وحقق بطولة الكونفدرالية





لذلك رصدت عدسة صدى البلد آراء بعض مشجعي كرة القدم حول اعتزال اللاعب حسام عاشور لكرة القدم أم استمراره في ناد آخر غير النادي الأهلي.









في البدايه قال محمد سامح إن حسام عاشور قائد للنادي الأهلي على مر سنين طويلة وحان الوقت لخروجه من الباب الكبير بعد العطاء الكبير للنادي على مدار السنين الطويلة.





وأضاف سالم عماد أن مسمار النادي الاهلي لم يفتعل أي مشاكل اتجاه النادي أو مع الجماهير ولن نشك للحظة في انتماء حسام عاشور للكيان الأحمر، لافتا إلى أن اعتزال اللاعب يجب أن يكون داخل جدران القلعة الجمهور تقديرا لجهوده في السنوات الماضية.





وأشار عماد السيد إلى أن قرار اعتزال اللاعب يعود إليه ولكن ليست من صفات القائد أن يعبر ما بداخله في وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا أن هناك من يتربص لمثل هذه المواقف والصيد في الماء العكر، متمنيا أن ينهي اللاعب مسيرته داخل النادي الأهلي.





وأكد مازن أحمد أنه لا خلاف على أن حسام عاشور فنيا كان من أفضل لاعبي خط الوسط ولكن كان كان يعيبه في بعض الوقت، خاصة في المواسم القليلة الماضية، نقص المخزون البدني فضلا عن ارتكاب المخالفات الساذجة والمتهورة أحيانا التي تكلفه وتكلف فريقه الكثير.





وأوضح هاني عاطف أنه يجب على اللاعب على الاعتزال في الوقت الحالي والخروج من الباب وعدم خسارة كل شيئ في هذا الوقت خصوصا وأن النادي الأهلي تعاقد مع البدائل والتي تقدم أداءً أكثر تطورا دفاعيا وهجوميا مثل المتكامل عمرو السولية والمالي أليو بادجي وعودة حمدي فتحي الذي دخل قلوب الأهلاوية في فترة قصيرة جعلت مشاركة عاشور تتراجع بشكل منطقي، فضلا عن خطة فايلر لبناء فريق جديد.

ظهرت أزمة حسام عاشور لاعب النادي الأهلي خلال الأيام الماضية بعد أن قام اللاعب بإدلاء بعض التصريحات عبر مقطع فيديو قام بنشره خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تحدث من خلالها عن أزمة مباراة اعتزاله، واتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي قرارًا بالعروض المقدمة لحسام عاشور قائد الفريق حال اعتزاله لعب كرة القدم وإنهاء مسيرته بالقلعة الحمراء، بسبب الفيديو الذى هاجم فيه إدارة النادي.