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مرأة

بمريلة المطبخ.. المطربة يارا تفاجئ متابعيها بإطلالة ناعمة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:54 م
المطربة يارا
المطربة يارا
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آية التيجي
نشرت المطربة يارا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، وقد ظهرت يارا بإطلالة طبيعية من داخل مطبخها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد بإطلالتها.

وعلقت يارا على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: اخترت من إقتراحاتكم طبخة إعملها ولمّا بدّي أعمل وصفة أكل جديدة من على اليوتيوب وباخد رأي والدتي دايمًا أكيد وبتقلّي العكس فبضيع.. قولكم بسمع مين.. المهم بصورلكم الأكلة على الستوري بعد شوي.

وتألقت يارا على جمهورها مرتدية تيشرت باللون الاصفر، وعليها مريلة مطبخ طويلة باللون الأخضر، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها.

ورفعت يارا خصلات شعرها البني إلى الوراء بطريقة مميزة وعشوائية بعمله كحكة، مما خطفت الأنظار وانهالت عليها تعليقات الجمهور المتابعين لها.

وأما من الناحية الجمالية فضلت يارا الظهور البسيط فلم تتكلف في وضع مستحضرات التجميل المكلفة او ارتداء الاكسسورات، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها .

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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