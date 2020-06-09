تعقيم وحملات نظافة ..تزايد أعمال التطهير للوقاية من كورونا بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود مجالس مدن المحافظة فى كافة القطاعات الخدمية خاصة مع تكثيف اعمال النظافة والتطهير للحد من انتشار فيروس كورونا .





ففي مدينة السلوم استمرت اعمال النظافه ورفع تراكمات القمامه بواسطة معدات مجلس المدينة مع الرش وتعقیم المبانی والمنشآت الحكومیه بمدینة السلوم تحت اشراف عادل منصور رئيس المدينة.









وفى واحة سيوة تم تنفيذ حملة لرش الشوارع و الأرصفة وواجهات المحلات وسيارات المواطنين عشوائيًا بالمناطق ( مدخل المدينة - تابة - سيدي رحيم - الشهيد عزمي كيلاني - الظافرية ) وكذلك أعمال النظافة ورفع القمامة بالمناطق ( ابوصحرا - مجلس المدينة - الظافرية - سيدي عبدالسلام) تحت اشراف اللواء وفائى الحصيوى رئيس المدينة.





كما أشرف وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح على اعمال الرش والتطهير لعدد من الشوارع والمناطق بالمدينة وكذلك جهود ادارة التشجير بمجلس المدينة فى رفع كفاءة الجزيرة الوسطي بالطريق الدولي.



