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محافظات

تعقيم وحملات نظافة ..تزايد أعمال التطهير للوقاية من كورونا بمطروح

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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ايمن محمود
تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  جهود مجالس مدن المحافظة فى كافة القطاعات  الخدمية  خاصة  مع تكثيف اعمال النظافة والتطهير  للحد من انتشار فيروس كورونا .

ففي مدينة السلوم  استمرت اعمال النظافه ورفع تراكمات القمامه بواسطة  معدات مجلس المدينة   مع الرش وتعقیم المبانی والمنشآت الحكومیه بمدینة السلوم  تحت اشراف  عادل منصور  رئيس المدينة.


وفى واحة سيوة  تم تنفيذ حملة  لرش الشوارع و الأرصفة وواجهات المحلات وسيارات المواطنين عشوائيًا  بالمناطق ( مدخل المدينة - تابة - سيدي رحيم - الشهيد عزمي كيلاني - الظافرية ) وكذلك أعمال النظافة ورفع القمامة بالمناطق ( ابوصحرا - مجلس المدينة - الظافرية - سيدي عبدالسلام) تحت اشراف اللواء وفائى الحصيوى رئيس المدينة.

كما  أشرف  وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح على  اعمال الرش والتطهير لعدد من الشوارع والمناطق بالمدينة وكذلك  جهود ادارة التشجير بمجلس المدينة فى رفع كفاءة الجزيرة الوسطي بالطريق الدولي.

وفى الضبعة  استمرت جهود النظافة ورفع القمامة من الشوارع مع  اعمال الانارة لعدد من المناطق حيث تم تركيب وتوصيل كابلات و5 ولاعات كهربية بشارع محمد المصري وشارع البريد شريف هنداوي وشريف عبد الجليل مؤمن مسجد بلال و شارع صالح وبريش و شارع فوده العروي  تحت اشراف اللواء هانى يوسف رئيس المدينة.
تعقيم وحملات نظافة ..تزايد أعمال التطهير للوقاية من كورونا بمطروح
تعقيم وحملات نظافة ..تزايد أعمال التطهير للوقاية من كورونا بمطروح
تعقيم وحملات نظافة ..تزايد أعمال التطهير للوقاية من كورونا بمطروح
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