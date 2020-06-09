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فن

صورة لـ مي عمر أثرت فيها وأحبتها.. اعرف الحكاية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:47 م
مي عمر
مي عمر
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شروق ابراهيم
نشرت الفنانة مي عمر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها ، مرتدية ملابس كاجوال. 

وروت مي عمر من خلال التعليق المتقرن بالصورة عن حكايته مع هذه الصورة قائلة :" بحب الصورة ديه أوي مع انها صورة عاديه علشان حاجتين اول حاجه بنتي تايا هي اللي مصوراها ❤ تاني حاجه أني لما شوف الصورة افتكرت اليوم ده و ازاي بنتي كانت بتلعب و بتجري جنبي من غير خوف". 

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بحب الصورة ديه أوي مع انها صورة عاديه علشان حاجتين اول حاجه بنتي تايا هي اللي مصوراها ❤ تاني حاجه أني لما شوف الصورة افتكرت اليوم ده و ازاي بنتي كانت بتلعب و بتجري جنبي من غير خوف. كلنا اتعلمنا اد ايه اليوم عادي بتاعنا كان نعمه كبيره جدا من ربنا ، مجرد اننا كنا قادرين ننزل من بيتنا و ناخد اولادنا معنا و احنا مش خايفين انهم يلمسوا حاجه ، اننا نقف نتصور مع حد او اننا ننزل عادي كده من غير ماسك! يا رب ارفع عنا البلاء و الوبا و أحفظ أهالينا و أولادنا جميعا. يا رب ارفع عنا البلاء و الوبا و أحفظ أهالينا و أولادنا جميعا.

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واضافت :" كلنا اتعلمنا اد ايه اليوم عادي بتاعنا كان نعمه كبيره جدا من ربنا ، مجرد اننا كنا قادرين ننزل من بيتنا و ناخد اولادنا معنا و احنا مش خايفين انهم يلمسوا حاجه ". 

وتابعت :"اننا نقف نتصور مع حد او اننا ننزل عادي كده من غير ماسك! يا رب ارفع عنا البلاء و الوبا و أحفظ أهالينا و أولادنا جميعا "

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