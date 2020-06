صورة لـ مي عمر أثرت فيها وأحبتها.. اعرف الحكاية

View this post on Instagram

بحب الصورة ديه أوي مع انها صورة عاديه علشان حاجتين اول حاجه بنتي تايا هي اللي مصوراها ❤ تاني حاجه أني لما شوف الصورة افتكرت اليوم ده و ازاي بنتي كانت بتلعب و بتجري جنبي من غير خوف. كلنا اتعلمنا اد ايه اليوم عادي بتاعنا كان نعمه كبيره جدا من ربنا ، مجرد اننا كنا قادرين ننزل من بيتنا و ناخد اولادنا معنا و احنا مش خايفين انهم يلمسوا حاجه ، اننا نقف نتصور مع حد او اننا ننزل عادي كده من غير ماسك! يا رب ارفع عنا البلاء و الوبا و أحفظ أهالينا و أولادنا جميعا. يا رب ارفع عنا البلاء و الوبا و أحفظ أهالينا و أولادنا جميعا.