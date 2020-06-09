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فن

عيد ميلاد جوني ديب.. خسائر مادية وعاهة مستديمة بسبب طليقته آمبر هيرد

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:01 م
جوني ديب وامبر هيرد
جوني ديب وامبر هيرد
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شروق ابراهيم
إنسان هوائي ومتقلب المزاج، لذلك الأزمات تقترن به رغم أنه واحد من أهم نجوم السينما الأمريكية والأكثر شعبية حول العالم، إنه النجم العالمي جوني ديب الذي يصادف اليوم عيد ميلاده الـ57. 

ومرت سنوات ولا يعلم من الجاني والضحية في مسلسل خلافات جوني ديب وزوجته السابقة امبر هيرد المستمر منذ 3 سنوات، حيث يتبادل كل منهما الاتهامات بالعنف والخيانة والكذب وفي عيد ميلاد الممثلة الأمريكية الشقراء، الذي يصادف اليوم الـ 22 من شهر أبريل، نرصد قصة تسببها في عاهة مستيدمة لـ "جوني ديب". 

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وقال جوني ديب إنه كذب على الجميع في مارس 2015 ولم يكشف أن امبر هيرد هي من قامت بذلك الشيء لكي يحافظ عليها حيث كان مر شهر واحد على زواجهما، لافتا إلى أنه ادعى إصابة أصابعه عند اصطدامه في باب الأكورديون بمنزله.

وأضاف جوني ديب بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية: " ليس هذا ما حدث، امبر هيرد ألقت علي زجاجة فودكا أصابت إصبعي".
وأكثر ما عانى منه جوني ديب في السنوات الأخيرة هو خلافاته المستمرة مع زوجته السابقة الممثلة الأمريكية أمبر هيرد التي كانت سببا في تكبيده خسائر عديدة.

الخسارة الأولى  دفع جوني ديب تعويضا ماديًا ضخما عند الانفصال بسبب اهتمامها بأنه تعدى عليها بالضرب لأكثر من مرة وسبب لها جروحا بالغة.

والخسارة الثانية، تراجع شعبية جوني ديب بشكل كبير في جميع أنحاء العالم وعدم تلقيه عروضا سينمائية بسبب أزمته مع "آمبر" التي جعلته يبدو مجرم وهي الضحية.

الخسارة الثالثة، والتي كانت كـ الصاعقة على وجه "جوني ديب" هو استبعاده من سلسلة أفلام Pirates of Caribbean حيث أكد النجم العالمي أن آمبر هيرد هي من تسللت لشركة الإنتاج وأقنعتهم باستبعاده من الفيلم رغم أنه حقق من خلال نجاحا كبيرا.

ومؤخرا قرر جوني ديب الانتقام بمطالبته بدفع تعويض 50 مليون دولار أمريكي بتهمة التشهير به.
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